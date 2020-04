Le milieu défensif de l'ES Sétif, Amir Karaoui, a reconnu que le confinement observé depuis une dizaine de jours en raison de la pandémie de coronavirus, «est long», mais «il faut positiver». «Je trouve le temps long, mais j'essaie, tant bien que mal, de positiver et continuer à entretenir ma forme physique pour être prêt dès qu'il nous sera possible de reprendre le métier», a indiqué Amir Karaoui dans une vidéo, souhaitant que la reprise des activités ne tarde pas. Le joueur de l'ES Sétif n'a pas caché sa confiance pour une reprise d'ici fin-mai si cela est possible, insistant sur le fait que chaque club devra refaire une préparation et que dans le meilleur des cas, ils pourraient reprendre la compétition vers mi-juin. Parlant de son club, Karaoui a expliqué que l'ES Sétif, qui était sur une bonne dynamique, avec un parcours impeccable, voudrait finir le championnat surtout sous la houlette de Nabil Kouki qu'il qualifie comme le meilleur entraîneur qu'il ait eu dans sa carrière. Karoui a également parlé de la nouvelle politique de l'ESS basée sur les jeunes joueurs qui ont brillé de mille feux cette saison à l'instar de l'international junior Boussouf. «La politique de l'entente qui mise sur les jeunes a permis aux plus anciens de se remettre en cause. Je regrette toutefois que certains jeunes à l'image de Boussouf ne soit pas parti, car il n'est jamais trop tôt pour tenter une aventure à l'étranger», a t-il estimé.