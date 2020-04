La Fédération internationale d’échecs (FIDE) va organiser en mai une coupe des nations en ligne opposant plusieurs anciens Champions du monde, dont le légendaire Garry Kasparov, a-t-elle annoncé hier. « Cet affrontement qui fera date pourra être comparé avec la Ryder Cup en golf ou le match d’échecs entre l’URSS et le reste du monde en 1970 qui avait fait les gros titres en pleine période dominée par Bobby Fischer », a expliqué la FIDE. Six équipes vont participer du 5 au 10 mai à sa coupe des nations: la Chine, l’Inde, la Russie, les Etats-Unis, l’Europe et une équipe du reste du monde. Kasparov, Champion du monde de 1985 à 2000, sera à la tête de l’équipe européenne et sera notamment opposé à l’Indien Vishwanathan Anand, multiple-Champion du monde, et au prodige iranien Alireza Firouzja, vice-Champion du monde 2019 de parties rapides âgé de 16 ans.