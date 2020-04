Au moment où les fans du football national attendent avec impatience le retour des compétitions, en ce moment de confinement, les responsables de l'USM Alger viennent de régler le problème de la plainte du club portugais, National Madera, pour le joueur Okacha Hamzaoui. Cependant, celui de son ex-attaquant Prince Ibara, est toujours en cours. Ainsi, le secrétaire général de l'USM Alger, Mounir Debichi, vient d'indiquer que l'administration des Rouge et Noir a gagné son procès contre le club portugais. Le club portugais est, donc, obligé de dédommager l'USMA avec une somme d'argent «importante», dont le montant n'a pas été précisé. Et dans ce même ordre d'idées, Debichi indique que la direction du club de Soustara est toujours confrontée au dossier de son ancien attaquant, Prince Ibara, qui réclame ses salaires. Selon le responsable en question, sa direction n'avait pas pu payer le salaire du joueur en question en raison du gel des comptes du club. Ibara avait décidé de quitter l'USMA après avoir atteint un retard de trois mois dans le versement de ses salaires et s'est engagé avec les Belges de Beerschot l'été dernier. Et il se trouve que le joueur était bloqué en raison du CIT que ne lui a pas remis l'USMA pour permettre son engagement avec le club belge. Par contre, la direction de la formation de Soustara assure avoir versé ses arriérés au joueur et estime qu'il n'était pas en droit de s'engager avec un autre club, le joueur de son côté nie avoir perçu son dû. Une situation qui est au niveau de la FIFA, qui doit tout vérifier pour trancher. L'affaire est, donc, toujours en cours. Par ailleurs, les responsables de l'USMA sont déjà en train de penser à la saison prochaine, bien que celle-ci n'est pas encore terminée. Une petite réorganisation fait que l'ex-international algérien, Antar Yahia est en instance de signer son contrat pour le poste de directeur général des Rouge et Noir. Il devrait signer son contrat électronique le 10 mai prochain. Et il se trouve que Antar Yahia veut garder l'actuel coach principal du club, Mounir Zeghdoud avec un staff élargi pour la saison prochaine. Et ce staff élargi devrait être composé par des anciens joueurs dont ceux ayant joué avec Zeghdoud pour avoir une convergence de vues selon Antar Yahia. Cela se passe au moment où le gardien Zemmamouche veut quitter le club de la capitale algéroise pour un autre en Arabie saoudite. D'autre part, Le club sfaxien ne veut plus garder le joueur de l'USMA, Zakaria Benchaâ. Ce qui veut dire que trois solutions s'offrent à la direction du club algérois: garder le joueur, le prêter ou le libérer.