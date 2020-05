En avril, l'association des médecins de bord des rings (ARP) avait annoncé qu'elle préconisait la suspension de toutes épreuves de boxe ou d'arts martiaux mixtes (MMA) pour éviter la propagation du Covid-19. Dans un communiqué, l'organe international a donné son feu vert pour une reprise de combats en prescrivant «des précautions face au coronavirus». «Bien qu'il soit impossible d'éliminer tout risque associé au Covid-19, des précautions peuvent être prises pour réduire les risques de transmission virale, a indiqué l'association. Ces précautions pour la tenue de réunions et d'événements doivent être activement mises en place, régulièrement révisées et modifiées sur la base des nouvelles informations scientifiques à disposition des autorités publiques de santé.» Aux États-Unis, l'UFC, principal organisateur de combats de MMA, a prévu d'organiser une première réunion avec 12 combats, dont celui pour le titre des poids légers entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, samedi prochain à Jacksonville (Floride). Elle se disputera à huis clos devant des caméras de télévision, comme celles programmées les 13 et 16 mai.