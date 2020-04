L'entreprise chargée de l'installation des portiques électroniques au niveau du stade Ahmed-Zabana d'Oran vient d'être désignée à l'issue de l'ouverture des plis des prétendants à la réalisation de cette opération. Il s'agit d'une société nationale ayant réalisé déjà de pareilles opérations au niveau des autres stades du pays ce qui lui a permis d'acquérir une expérience dans ce registre. L'installation des portiques électroniques s'inscrit dans le cadre de la modernisation de cette enceinte footballistique, dont la capacité d'accueil avoisine les 40 000 places. L'opération devra permettre notamment de rentabiliser au maximum cet équipement grâce aux recettes émanant des rencontres du club local, le MC Oran, dont les dirigeants se sont plaints ces dernières années de la «fraude» qui marque la gestion de la billetterie et l'entrée clandestine massive des spectateurs causant, selon eux, un préjudice énorme aux revenus de cette formation. Parallèlement à l'installation des portiques électroniques, le même stade sera doté aussi d'un nouveau tableau d'affichage électronique géant dans le cadre des préparatifs de la ville pour abriter les Jeux méditerranéens de 2022. Il sera également question de doter le terrain d'une pelouse en gazon naturel, comme décidé il y a quelques mois par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La tutelle ambitionne, en effet, de généraliser l'opération sur tous les stades dont la capacité d'accueil est égale ou dépasse les 20.000 places. Le stade Zabana a bénéficié, en fin 2016, d'une nouvelle pelouse synthétique de dernière génération venue remplacer l'ancienne qui n'a pas été changée depuis 2009. Le stade Zabana fait partie de sept infrastructures sportives à Oran concernés par des travaux de réaménagement et mise à niveau en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens, au moment où la capitale de l'Ouest du pays s'apprête à réceptionner un grand complexe sportif, en vue toujours des JM.