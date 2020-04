Compte tenu de la situation délicate que traverse l'Algérie et de nombreux pays à travers le monde, touchés par l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), et en application des mesures de précaution contre la propagation de cette pandémie, les responsables de l'Instance fédérale ont décidé de ne pas prendre de risque en se réunissant physiquement dans les locaux de la FAF. D'ailleurs, c'est la seconde réunion mensuelle du Bureau fédéral qui se déroule par visioconférence sur l'application «Zoom». Selon le dernier communiqué de la FAF sur le sujet, l'ordre du jour portera sur 5 points en lien avec la direction technique nationale, la Ligue de football professionnel et la Commission médicale.

Cette réunion intervient au lendemain du prolongement du confinement et la priorité pour les membres du BF est de passer en revue l'évolution de la situation sanitaire du pays et l'étude des nouvelles mesures préventives à prendre concernant les compétitions footballistiques (championnat et coupe), toutes divisions confondues, gelées depuis le 16 mars dernier. Il y a, donc, lieu d'étudier le rapport du comité de travail et de suivi pour la gestion de l'après-crise du coronavirus. Là, il faut rappeler que la FAF avait déjà dès les premiers jours de l'apparition du virus, crée une cellule de suivi du Covid-19. Par la suite, et en application des décisions de la FIFA, il y a eu la création d'un groupe de travail qui avait examiné plusieurs points dont les aspects contractuels des joueurs et la période d'enregistrement des transferts. De plus, ce groupe a dégagé une commission dirigée par la Ligue de football pour préparer les modalités pratiques de reprise des compétitions des Ligues 1 et 2. Et une fois l'aval des pouvoirs publics donné pour une éventuelle reprise, la FAF précisera les protocoles à suivre en cas de reprise du championnat.

Et qui soit dit en passant: tous les matchs seront disputés à huis clos en cas de reprise des compétitions. On en saura, peut-être, un peu plus, ce soir sur ce sujet, qui tient en haleine tous les acteurs du football national. D'autre part, le projet d'amendement des statuts qui est en voie de finalisation devrait également être soumis aux membres du Bureau fédéral. Il faut bien également prendre des décisions sur les championnats des jeunes catégories, des féminines et masculines sans oublier le football en salle.

D'ailleurs, le rapport de la Commission médicale de la FAF serait d'importance capitale pour une quelconque éventualité de reprise des compétitions. Il est évident que le travail de la DTN qui a mis les bouchées doubles pour aider les joueurs et techniciens à bien se préparer et appliquer leurs programmes de préparation justement durant cette période difficile du confinement, est aussi à examiner.