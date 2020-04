aL'interdiction de recrutement pour trois périodes consécutives infligée au DRB Tadjenanet par la commission du statut du joueur de la Fédération internationale de football (FIFA), a été levée jeudi dernier, annonce celle-ci. Cette interdiction avait été prise dans l'affaire du non-paiement des arriérés de l'attaquant international mauritanien, Mohamed Abdellahi Soudani (24 ans), engagé au mois de janvier 2018 en provenance de l'AS Gabès (Tunisie). «Nous souhaitons informer le club du DRB Tadjenanet, ainsi que la Fédération algérienne de football (FAF), que suite à une omission administrative, nous n'avions eu connaissance de l'appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la présente affaire», a indiqué la FIFA dans une correspondance adressée au club de l'Est du pays. Et d'ajouter: «Par conséquent, la décision prise par la Chambre de résolution des litiges le 5 décembre 2019 n'étant pas définitive et contraignante pour les parties en vertu de l'appel au TAS. Nous informons les parties que l'interdiction de recrutement, tant qu'au niveau national qu'international pour une durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives, est à présent levée.» Le 12 février 2020, le DRBT a été destinataire d'une correspondance de la FIFA, qui a réclamé un document de preuve démontrant que le club a respecté l'obligation du payement (3.5 milliards de centimes, NDLR), conformément à la décision prise par la Chambre de résolution des litiges le 5 décembre 2019. Toutefois, la direction de l'actuel 9e du championnat de Ligue 2 a introduit un appel au TAS dans les délais impartis qui vient d'être pris en considération par la FIFA.