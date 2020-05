Jeux de balles différents pour chaque joueur, gants en latex pour les ramasseurs et changements de côté à l’opposé: la Fédération internationale de tennis (ITF) a présenté vendredi ses consignes sanitaires en vue d’un retour à la compétition quand les gouvernements nationaux le permettront. « Ces directives permettent seulement d’atténuer le risque d’infection au Covid-19 : elles ne peuvent pas l’éliminer », avertit l’ITF en soulignant que dans tous les cas les mesures nationales « prévaudront ».

Parmi les « normes minimales » définies par la Fédération internationale figurent en toute logique la suppression des « poignées de mains et autres formes de contact physique », mais l’ITF demande en outre à ce que les joueurs « change(nt) de côté en passant chacun du côté opposé du filet ». « Chaque joueur doit utiliser sa propre série de balles », ordonne également l’instance pour limiter les risques de transmission en proposant d’« identifier et marquer des balles différentes pour chaque joueur ».

Toujours pour éviter la contamination via les balles, l’ITF enjoint les ramasseurs à « porter des gants en latex sur le court » et des masques hors de celui-ci. En revanche, le jeu « en plein air » et « en simple uniquement » font partie d’une série de « normes recommandées » et non « minimales », tout comme les tests quotidiens.

De même le huis clos n’est pas systématique, mais l’instance appelle à « séparer les spectateurs (lorsqu’ils sont autorisés) d’au moins 2 mètres ».