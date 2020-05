La 5e édition des Jeux de la Solidarité islamique (JSI), initialement prévue en 2021, a été reportée à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire actuelle marquée par la pandémie du nouveau coronavirus. «Vu la situation sanitaire actuelle et le report des Olympiades de Tokyo-2020 (à 2021), il a été décidé de renvoyer les prochains Jeux de la Solidarité islamique à une date ultérieure», a indiqué la Fédération sportive de la Solidarité islamique (ISSF) sur son compte Twitter. L'instance fédérale a appelé sa Commission de supervision et de coordination et le Comité d'organisation à arrêter une nouvelle date des Jeux, en prenant en considération le calendrier international. Le conseil d'administration de l'ISSF, sous la présidence de l'émir Abdelaziz Ben Turki El Faysal, ministre saoudien des Sports, s'était réuni samedi par visioconférence, avec la participation de l'Algérien Amar Brahmia, pour décider du report des JSI-2021, lesquels coïncidaient avec les Jeux de Tokyo-2020, repoussés à leur tour d'une année en raison du coronavirus.