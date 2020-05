Après l'information de la notification de la Fédération internationale de football (FIFA) où il est fait mention que la Fédération algérienne de football (FAF) devrait payer l'ancien sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, la somme de 1,5 million d'euros, pour l'avoir limogé unilatéralement, l'Instance fédérale a réagi. Si L'Expression a précisé qu' «il faut savoir que cette décision n'est pas définitive, puisque la partie algérienne peut y faire appel», d'autres médias ont lancé des critiques acerbes en direction de la FAF, l'obligeant à s'empresser de publier un démenti dans un communiqué sur son site Internet. Dans ce document, il est mentionné:

«La Fédération algérienne de football (FAF) tient à démentir la fake news concernant le dossier de l'ex-sélectionneur national, Lucas Alcaraz, qui a été, malheureusement, relayée par plusieurs médias, qui se sont empressés de la publier sans prendre la peine de vérifier cela auprès de la Fédération, ni appuyer leurs écrits par un document probant.». Par la suite, la FAF a apporté plusieurs précisions pour mieux expliquer cette affaire. «Les décisions rendues par la commission du statut du joueur de la FIFA le 24/09/2019 et notifiées le 04/11/2019 concernant l'ancien sélectionneur national et ses deux adjoints ne sont pas définitives ni contraignantes.», a indiqué la FAF avant d'ajouter que «ces décisions font l'objet d'appels toujours en cours auprès du Tribunal arbitral du sport de Lausanne qui n'a pas rendu sa décision à ce jour». Par la suite, la FAF explique: «En droit, toute décision rendue par n'importe quelle juridiction ordinaire ou sportive ne pourra en aucun cas être définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'après épuisement de toutes les voies de recours. Ce n'est pas le cas en l'espèce.» L'Instance fédérale algérienne ajoute:

«Les décisions, concernant l'ancien sélectionneur national et ses deux adjoints, sont rendues en premier ressort et donc susceptibles d'appel. Ce qui est le cas.» Saisissant cette occasion, la FAF fait remarquer que «certains médias ont fait fi des principes élémentaires de ce noble métier pour vite ''condamner'' la Fédération et, plus grave, laisser libre court à des commentaires acerbes et à des jugements diffamants». Enfin, la Fédération algérienne de football indique qu'«elle se réserve le droit de déposer plainte devant toutes les juridictions compétentes pour le préjudice moral considérable subi, en se basant sur les

récentes dispositions modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal relatives à la criminalisation de la diffusion de fake-ews».