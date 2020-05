Demain, mardi, sera le dernier jour accordé par la Confédération africaine de football (CAF) pour recevoir les dernières propositions définitives des associations qui lui sont affiliées, dont la Fédération algérienne de football (FAF), concernant les compétitions en championnat et en coupe et leurs stratégies et calendriers en cas de poursuite de la compétition. Justement, la FAF se trouve dans une situation vraiment compliquée : le Bureau fédéral vient juste d’annoncer une feuille de route pour une éventuelle reprise, au moment où le confinement a été prolongé par les pouvoirs publics jusqu’au 14 du mois en cours. Ce qui veut dire qu’il faudrait au moins attendre cette date ou la veille pour connaître la nouvelle décision des pouvoirs publics sur un déconfinement ou pas et s’il y a, ainsi, reprise ou pas des compétitions sportives. La problématique c’est que la FAF se trouve coincée entre deux dates. De plus, elle attend le feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports et surtout celui du ministère de la Santé. D’ailleurs, en Afrique, et jusqu’à présent, il n y a que trois pays qui ont déjà envoyé leurs réponses respectives à la CAF, à savoir la Guinée, l’Angola et le Kenya. Ces trois pays ont annoncé que leurs championnats ne reprendraient pas. La CAF a donné jusqu’au 5 mai aux différentes Fédérations pour décider de la reprise ou de l’arrêt de leurs compétitions pour cause de pandémie de coronavirus. En Angola, le Petro Atletico et le Primeiro de Agosto seront en Ligue des Champions la saison prochaine. La Fédération kényane de football (FKF) a également décidé de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020. Gor Mahia est donc déclaré champion pour la quatrième fois consécutive. Le club représentera le pays lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions africaine. Tous les autres pays attendent le feu vert de leurs responsables politiques qui, eux-mêmes, dépendent des responsables du volet sanitaire. Aucune fédération ne pourrait répondre pratiquement à cette demande de la CAF du moment que les compétitions sont suspendues dans les pays du continent hormis les 3 qui ont déjà décidé d’arrêter leurs championnats. A moins que ces fédérations n’envoient que des plans provisoires qu’elles prévoient en cas de reprise des compétitions. Et c’est justement le cas de la FAF, qui a envoyé sa feuille de route au MJS pour l’étudier et éventuellement l’adopter. On se rappelle bien qu’il y a moins d’une semaine, la CAF avait contacté ses associations membres pour connaître leur position concernant la fin de la saison. Selon la correspondance de la CAF envoyée aux associations, la date du 5 mai est la date limite pour fournir une position définitive concernant les compétitions en championnat et en coupe et leurs stratégies et calendriers en cas de poursuite de la compétition. L’instance africaine avait bien précisé qu’elle aura besoin de ces informations pour déterminer les dates des demi-finales de la Ligue des Champions et de la coupe de la CAF.

Mais curieusement on remarque cette phrase dans ce courrier adressé à ses associations membres : « …Une fois que nous aurons décidé de la date à laquelle nous pourrons reprendre les activités de football, nous vous aviserons de la date à laquelle les ligues devront se terminer et des formalités concernant la soumission des noms des joueurs, leur enregistrement et la date de la saison prochaine. » Mais si la CAF, elle-même souveraine, n’a pas encore décidé de la date à laquelle elle pourrait reprendre les activités de football, comment demande-t-elle à ses associations dépendantes des décisions de leurs gouvernements respectifs de lui fournir une position définitive concernant les compétitions en championnat et en coupe et leur stratégie et calendrier en cas de poursuite de la compétition ?