La FAF a transmis une lettre de remerciement aux présidents de toutes les Ligues et aux présidents des clubs de Ligue 1 pour l’élan de générosité qu’ils ont exprimé lors de l’opération de solidarité et qui a permis à la famille du football d’apporter une aide au peuple et à l’Etat algériens dans leur lutte contre la pandémie de Covid-19. La FAF précise que l’apport des formations de Ligue 1 a été évalué à des millions de dinars, soit 1 250 000 DA/club, un montant qui représente une partie de la quote-part des droits de télévision que chaque club a bien voulu céder pour contribuer à l’opération de solidarité.