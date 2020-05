La Fédération algérienne handisport (FAH) prendra la décision «la plus idoine» quant à une éventuelle reprise de ses championnats, actuellement suspendus en raison du coronavirus, a indiqué son président Mohamed Hachefa, soulignant que la situation restait «très complexe». «L'hypothèse d'une reprise de tous nos championnats est très complexe à mettre en oeuvre si le déconfinement s'effectuera après le Ramadhan, voire impossible pour certaines disciplines», a déclaré à l'APS, Mohamed Hachefa. L'athlétisme, une des disciplines phares dans le calendrier de la fédération, au côté du handi-basket, n'a disputé qu'un seul meeting sur les cinq prévus, avant le Championnat national.

Les autres sports (basket, volley assis, judo, powerlifting...) ne sont pas en reste et attendent pour boucler leur saison.

Pour Hachefa, la période d'intersaison cette année ne sera pas comme les précédentes en raison du contexte actuel. On va vers une réduction très significative de cette transition.