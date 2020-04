Chose promise, chose due. Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, avait promis il y a quelques jours de cela qu'une aide financière sera débloquée aux 211 Fédérations membres, en cette période de crise sanitaire mondiale, où tout est à l'arrêt dans le football. Et voilà que l'Instance mondiale vient d'annoncer le versement «par anticipation «dans les prochains jours» de 150 millions de dollars (environ 138 millions d'euros) de subventions à ses 211 Fédérations membres, soit l'ensemble des aides pour les années 2019 et 2020, afin de faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

La FIFA a précisé dans un communiqué que «toutes les allocations restantes destinées à couvrir les coûts opérationnels des Fédérations membres dans le cadre du programme Forward, seront intégralement versées pour les années 2019 et 2020». Le deuxième versement des coûts opérationnels pour 2020, «initialement prévu en juillet, sera payé immédiatement», a ajouté l'Instance. De ce fait, celle-ci versera dans 500 000 dollars (463 000 euros) à chaque association membre, indépendamment de sa taille, ainsi que toute allocation restante pour 2019 et 2020. La Fédération algérienne de football est concernée par cette opération. Elle empochera l'équivalent de 9 milliards de centimes. En temps normal, les 211 Fédérations membres n'auraient reçu le montant total de cette aide qu'après avoir «rempli des critères spécifiques».

«Néanmoins, au vu des circonstances actuelles, la FIFA va verser ce montant afin de contribuer à la préservation du football au sein de toutes les Fédérations membres», a précisé la FIFA.

Et d'ajouter qu'«il s'agit de la première étape du plan destiné à aider la communauté du football touchée par la pandémie de Covid-19». A la mi-mars, l'Instance mondiale avait annoncé la création d'un fonds d'aide au football, mais elle n'a depuis lors donné aucun détail supplémentaire sur son fonctionnement ou son périmètre.

Pour rappel, «le programme Forward, lancé en 2016, prévoit des aides à toutes les Fédérations, à hauteur de 1,746 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d'euros) au total répartis sur la période 2019-2022».