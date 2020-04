Prévue du 9 janvier au 6 février 2021, la Coupe d'Afrique des nations, qui doit se tenir au Cameroun pourrait elle aussi être reportée en raison de la crise du Covid-19. La CAF ne s'est pas encore prononcée sur l'avenir de cette compétition, qui est programmée pour le début de l'année prochaine. En effet, le doute s'installe de plus en plus aujourd'hui sur le maintien de la date initiale de la CAN à cause du coronavirus. Cette compétition continentale pourrait être reportée, dans la mesure où plusieurs rencontres des éliminatoires prévues pour cette année ont été reportées à cause de la crise sanitaire. Récemment, c'est Victor Montagliani, le vice-président de la FIFA, qui a annoncé que l'ensemble des rencontres internationales prévues en 2021 ont de grandes chances d'être annulées, dont les qualifications pour la CAN. Dans le cas d'un report, le choix de la date se porterait plutôt vers le début d'année 2022 plutôt qu'à l'été 2021, où se tiendra, notamment l'Euro, qui a, lui, déjà été déplacé à cette date. Et avec la dernière sortie du vice-président de la FIFA, on peut facilement en déduire que la question du report de la CAN-2021 devient de plus en plus plausible. Dans ce cas de figure, l'instance d'Ahmad Ahmad va certainement se diriger vers la programmation de la coupe d'Afrique des nations durant l'été 2021 ou la reporter carrément jusqu'à l'année d'après.