La pelouse hybride du nouveau stade de 40 000 places, en cours de réalisation à Oran, coûtera 170 millions DA, a-t-on appris du directeur de l'entreprise chargée des travaux Farid Bousaâd. «Il s'agit d'une offre raisonnable, car une autre pelouse d'une même qualité en Europe revient à 1,4 million d'euros», a indiqué à l'APS le même responsable. La pelouse hybride du nouveau stade de la capitale de l'Ouest du pays est dotée d'un système d'arrosage utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique, a-t-il rappelé. Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordinateur dont le programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport international d'Oran par Wi-Fi, a-t-il souligné. «Cette méthode permet un meilleur retour d'informations de la station centrale de météo et aide ainsi à une programmation automatique de l'arrosage de la pelouse de manière à la rendre plus efficace, en tenant compte des données météorologiques obtenues», a précisé Bousaâd, tout en se réjouissant du fait que cette technologie de haute facture soit enfin utilisée dans les stades algériens. Les travaux ayant trait à la réalisation de la pelouse du stade d'Oran, le plus grand ouvrage du complexe olympique en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir en prévision des Jeux méditerranéens de 2022, ont été entamés depuis près de deux mois.