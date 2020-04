Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a indiqué qu'il avait beaucoup «misé» sur les «valeurs» de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN historique), à l'occasion du 62e anniversaire de sa création le 13 avril 1958. «Avril 1958 a été notre top départ et nous avons construit autour de cette date. Pour ce qui est des similitudes entre ces deux équipes, je dirais que nous avons essayé de mettre en place les valeurs, telles que la motivation, la combativité, l'investissement de groupe, l'unité, la famille un peu similaire à ce que nos aînés ont connu en se regroupant à Tunis. Des valeurs sur lesquelles nous avons énormément misé. Dire que durant la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 nous en avons parlé, serait mentir. Tout a été fait au début avec des rappels, lorsque le besoin se faisait sentir», a affirmé le coach national dans un entretien publié hier par le bihebdomadaire sportif algérien Botola. Arrivé sur le banc des Verts en août 2018 en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi est revenu sur sa première prise de contact avec les joueurs, rendez-vous au cours duquel l'équipe du FLN était le sujet d'inspiration. «C'était le 8 septembre 2018, lors de la première prise de contact avec les joueurs. Après le dîner, on a assisté à un reportage ‘'spécial équipe du FLN'', nos libérateurs, version football. Et évidemment on s'en est totalement mais totalement inspiré. L'idée était de créer cette interrogation: Que penser? Voilà des gens qui sacrifient tout pour un idéal. Ils se sont éloignés ou coupés de leur famille, femme, enfants Ils ont tout abandonné, travail, maisons et biens tout absolument tout, pour que nous puissions être libres, indépendants et qu'on puisse être aujourd'hui dans notre pays. Donc s'en inspirer était indispensable et incontournable», a-t-il ajouté. Concernant la réaction des joueurs après avoir visionné le documentaire, eux qui allaient devenir moins d'une année plus tard champions d'Afrique lors de la CAN-2019 en Egypte, Belmadi a évoqué un «déclic». «Pour moi, ce fut un déclic.

Il fallait faire une petite synthèse, parce que le reportage avait tout dit et chaque mot en plus n'aurait été qu'un rajout. Le lendemain nous avons eu accès au travail sur leur investissement: le rapport à l'Algérie, à l'équipe nationale. Sur le fait que ce serait trahir nos aînés qui se sont tellement sacrifiés, que de ne pas se donner à 100%. La majorité a compris, mais certains ont été un peu moins sensibles. Pour moi, ces joueurs avaient un problème avec leurs coeurs. Si à partir de ce reportage, on n'est pas pleinement touché, pleinement concerné, pleinement motivé, c'est qu'il y a un vrai souci avec la compréhension de ce qui est l'Equipe nationale algérienne». Enfin, Belmadi n'a pas omis de rendre un vibrant hommage à la glorieuse équipe du FLN: «Honneur et grand respect à tous ces messieurs.

Dommage qu'on soit tous confinés, car j'aurais bien évidemment aimé être en Algérie en cette période-là, pour un éventuel hommage».