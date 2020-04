La reprise du sport de compétition en Espagne et notamment la Liga de football, serait déterminée par le ministère de la Santé, a déclaré le ministre espagnol de la Culture et des Sports José Manuel Rodriguez Uribes. « Tout dépendra (du ministère) de la Santé (...) C’est la Santé qui déterminera le chemin à suivre», a déclaré Rodriguez Uribes mardi soir sur la Radio Cope. Alors que les clubs de Liga espèrent un retour à l’entraînement à partir du 4 mai, le ministre de la Culture et des Sports s’est refusé à confirmer cette date. « Je ne le sais pas. Tout est tellement compliqué, nous ne pouvons pas nous aventurer à dire ça, cela ne serait pas responsable. Mon souhait est qu’il puisse y avoir du football dès que possible, assurément en principe à huis clos », a-t-il poursuivi.