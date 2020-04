Tout le monde attend avec impatience qu'une date soit fixée pour la reprise du championnat national de football, à l'arrêt en raison de la crise sanitaire provoquée par la propagation du coronavirus. Les réunions entre les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la Ligue de football professionnel (LFP) avec ceux du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n'ont abouti à rien. Aucune décision concrète dans le cadre d'un scénario de reprise des compétitions à l'issue de la période de confinement n'est prise. Et ce n'est certainement pas le vice-président de la LFP, Farouk Belguidoum, qui va donner des nouvelles, au vu du contexte actuel. Dans une déclaration accordée au site spécialisé Dzfoot, il a indiqué: «Pour être sincère avec vous, on ne peut prendre aucune décision pour le moment. La durée du confinement a été prolongée jusqu'au 29 avril et pourrait éventuellement continuer au-delà de cette date. C'est pour cette raison qu'on n'a avancé aucune date ni pour la reprise des entraînements et encore moins pour la reprise du championnat.» L'ancien dirigeant du RC Kouba s'est montré à l'écoute et dans l'attente des directives qui seront prises par les ministères concernés à l'issue de l'échéance du 29 avril. «On attend toujours la décision du ministère de la Santé et celui de la Jeunesse et des Sports.

Nous, en tant que LFP, on ne peut rien décider dans la mesure où seul le ministère de la Santé a les prérogatives pour nous donner le feu vert quant à la reprise des compétitions», indique encore Belguidoum. Dans le même sillage, il affirme qu'une deuxième réunion dans l'immédiat des responsables de la LFP et ceux de la FAF «n'est pas à l'ordre du jour». «Nous sommes dans l'attente de l'évolution de l'épidémie du coronavirus pour agir», fait-il savoir. Et même dans le cas d'une décision de reprise, il faut dire que cela doit se faire en prenant en compte plusieurs paramètres. L'entraîneur du MCA, Nabil Neghiz, avait déjà déclaré qu'il est impératif d'avoir un protocole de reprise puisque le risque devient grand. La reprise pourrait se faire à huis clos, comme l'avait laissé entendre le responsable de la communication de la FAF, Salah-Bey Aboud. Même le cas échéant, l'on ne peut s'aventurer à se lancer sans qu'il y ait une série de mesures.

Le risque de contamination y est dans tous les cas de figure, et les mesures de prévention ne doivent en aucun cas être négligées avant de prendre quelconque décision.