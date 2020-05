Les membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football se sont réunis, jeudi soir, en vidéoconférence. Une réunion tant attendue étant donné qu'elle devait donner des éclaircissement concernant l'avenir de la compétition footballistique en Algérie, à l'arrêt depuis le 16 mars dernier en raison de la propagation du coronavirus. Les membres du BF, sous la présidence de Kheïreddine Zetchi, patron, de la FAF, et en la présence de celui de la LFP, Abdelkrim Medouar, ont fini par décider d'une feuille de route présentée par ce dernier, en insistant sur le fait que la date de reprise dépend uniquement du feu vert des pouvoirs publics. Le président de la LFP a rappelé, dans son allocution, les conclusions de la réunion qui a été tenue la veille au niveau de sa structure, ayant permis l'adoption d'une feuille de route pour la reprise de la compétition pour les Ligues 1 et 2, et ce, avec la contribution du directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, et du président de la commission médicale fédérale, Djamel-eddine Damerdji. Dans cette feuille de route, il est préconisé que les championnats des Ligues 1 et 2 reprendront dès la levée du confinement et après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Par la suite, il y aura la reprise de la saison 2019-2020 sur une période de 8 semaines. S'ensuivront une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs puis un repos actif d'un mois qui amorce le début de la période d'enregistrement. Débutera, alors, la nouvelle saison à une date qui sera précisée. Pour ce qui est des championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie senior, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1 et 2, éventuellement à une semaine près. Ils devront donc reprendre selon le même protocole et les mêmes modalités. Les championnats amateurs de wilayas, qui n'ont pas encore pris fin et dont les leaders sont mathématiquement champions s'arrêtent officiellement. Quant aux championnats dont l'issue n'est pas encore précisée, ils donneront lieu à un play-off entre les clubs toujours en lice pour le titre. Le Département de coordination des Ligues se chargera d'établir une situation exhaustive pour chaque Ligue. Par ailleurs, s'arrêteront les championnats de la catégorie réserve - sauf pour les joueurs retenus chez les seniors, qui poursuivront leurs activités-, ceux des jeunes catégories garçons et filles ainsi que le football féminin et le Futsal. La coupe d'Algérie, quant à elle, reprendra pour la catégorie senior dès la reprise des compétitions, avec le déroulement de ce qui reste comme rencontres (les quarts retours, les demi-finales et la finale). Par contre, les coupes d'Algérie des féminines et des jeunes catégories se joueront la saison prochaine, avant le coup d'envoi des championnats et après la période de préparation. En sus, il a été décidé d'imposer le huis clos pour les entraînements des clubs, en application des mesures de sécurité édictées par les pouvoirs publics.

En revanche, le huis clos pour les matchs sera décidé en fonction des modalités de déconfinement et des autres décisions qui seront prises par les autorités sanitaires. Pour sa part, la commission médicale a donné une série de recommandations pour la reprise. Le professeur Nibouche, cardiologue expert de la FAF, a indiqué, dans le rapport de ladite commission, que «les conséquences de l'arrêt du sport ne sont pas irréversibles». Il a appelé à ne pas brûler les étapes lors de la reprise, «au risque d'avoir des blessures et de prolonger l'arrêt». Selon la même source, il faudra évaluer au cas par cas la situation physique de chaque athlète et adapter le retour à la compétition en fonction des capacités de chacun. La charge doit être progressive et soutenue jusqu'à atteindre l'objectif. Si la reprise de la compétition exigera deux matchs par semaine, le risque irait probablement vers l'épuisement d'autant plus que le nombre de joueurs est restreint dans certaines équipes. Et ce n'est pas tout, puisqu'il faudra assurer un soutien psychologique et prendre en charge les troubles du sommeil éventuels.

La commission médicale a insisté, aussi, sur l'obligation de la prise de température pour tout le personnel avant l'entrée au site d'entraînement.

«Toute personne qui présente de la fièvre ou un quelconque symptôme de Covid-19 sera isolée et testée à la PCR», est-il exigé. Cette feuille de route retenue par le BF sera transmise au MJS afin qu'elle soit examinée et validée par les pouvoirs publics.