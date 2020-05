L'arrêt prolongé des compétitions sportives pour contrer la propagation du coronavirus a eu un impact négatif sur la situation sociale des footballeurs évoluant dans les divisions amateurs.

Contrairement aux sociétaires des clubs professionnels des deux premières ligues lesquels disposent de contrats en bonne et due forme et qui protègent leurs intérêts financiers, les joueurs activant dans les divisions inférieures tablaient jusque-là sur les primes des matchs pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. Avant même le gel des activités sportives, les joueurs concernés ne cessaient de se plaindre de leur situation financière difficile. Leur cri de détresse à répétition n'a pas souvent eu des échos favorables auprès des responsables de leurs clubs, du fait que ces derniers vivent sur les subventions des autorités locales, font remarquer les observateurs.

La «trêve forcée» à laquelle sont soumis les footballeurs a compliqué davantage la situation de la plupart des joueurs des divisions inférieures. Rares d'ailleurs sont les présidents des clubs concernés qui parviennent à assister, un tant soit peu, leurs protégés dans ces moments difficiles que traverse le pays et le reste du monde. «Nous espérons que les instances sportives se penchent sur notre cas, notamment en ces temps durs que nous traversons à l'instar des autres couches défavorisées de la société», a souhaité Lakhdar Bentaleb, joueur de l'IRB El Kerma, deuxième au classement de la division nationale amateur (Gr. Ouest). Mais parmi tous les joueurs évoluant dans les divisions inférieures de la région Ouest, ceux du WA Mostaganem, qui ont assuré leur accession en division nationale amateur avant l'heure, sont relativement plus chanceux sur le plan financier, grâce à l'assistance qu'ils trouvent chez le nouveau président du club, Omar Sofiane, qui est, également actionnaire au sein de la société sportive par actions du MC Oran.