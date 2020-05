Le Bureau exécutif de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, a adopté plusieurs résolutions lors de sa dernière réunion tenue en visioconférence en raison du coronavirus, a indiqué l'instance. «Les participants ont approuvé, entre autres, les réajustements budgétaires proposés et l'utilisation du solde restant du budget des Jeux africains dans le programme de préparation des athlètes et d'autres activités», a indiqué Mustapha Berraf.

Le Bureau exécutif a également salué les efforts du Comité d'organisation des jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar-2022 et a décidé d'apporter un soutien total à la résolution du Plan d'action Dakar-2022 de l'Acnoa pour la préparation des Jeux aux normes «les plus élevées».

Dans sa lutte contre le coronavirus, le Comité exécutif a appelé toutes les parties prenantes à l'Acnoa et le mouvement olympique et sportif africain à s'impliquer activement dans ce combat et à soutenir les communautés pour surmonter les grands défis imposés par la pandémie.

Dans le même contexte, l'Acnoa a salué les «efforts» et la «sagesse» du Comité international olympique (CIO) dans la gestion de la situation actuelle, réitérant son soutien à toutes les directives et recommandations de l'instance dirigée par Tomas Bach. A noter que cette réunion a été élargie aux membres du CIO africains et présidents de commissions et directeurs du CIO.