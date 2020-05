La saison 2019-2020 de Ligue 1 française est officiellement terminée ! La LFP a suivi les consignes du gouvernement français et a confirmé l’information jeudi. Le classement final « est donc attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues ». Le Paris Saint-Germain est donc champion de France, tandis que Marseille (2e) et Rennes (3e) complètent le podium et se qualifient pour la Ligue des Champions. Lille (4e) est qualifié pour la Ligue Europa, Nice (5e) et Reims (6e) l’accompagneront si les finales des Coupes nationales ne peuvent se disputer. Enfin, Toulouse et Amiens sont relégués.