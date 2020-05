Le football allemand a franchi une nouvelle étape vers une reprise de la Bundesliga espérée le mois prochain, avec le soutien du ministère du Travail qui a qualifié d’« acceptable en termes de santé au travail et de sécurité » le projet de la Ligue. « La sécurité des joueurs, des entraîneurs et de l’encadrement peut largement être assurée si le concept est pleinement exécuté », a déclaré le secrétaire d’état au ministère du Travail Björn Böhning, au groupe de média RDN. La Ligue allemande (DFL) a élaboré des plans détaillés pour une reprise le 9 mai de la Bundesliga, à l’arrêt depuis mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. Une reprise avec des matchs à huis clos, des tests réguliers des joueurs et des mesures d’hygiène strictes dont la distanciation. Le plan de la DFL est « judicieux, réduit les risques et est donc acceptable en termes de santé au travail et de sécurité », a ajouté Böhning.