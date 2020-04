Alors que l'administration du NA Hussein-Dey n'arrive toujours pas à régulariser ses propres joueurs, qui ne sont pas payés depuis quelques mois, une nouvelle affaire va faire très mal à ses responsables. Ceux-ci sont sommés de payer au joueur mauritanien, Mohamed Delahi Yali, la coquette somme de 350 000 euros! En effet, la FIFA vient de sommer le Nasria à régulariser le Mauritanien en lui octroyant cette somme, au risque de recourir aux sanctions prévues par la réglementation. Lors du dernier mercato d'été, le Nasria avait engagé l'international mauritanien en provenance du DRB Tadjenanet pour une période de deux saisons. Le joueur a, alors, commencé à remplir ses obligations avec le club avant qu'il (le joueur) ne se blesse. à ce moment-là, il n'avait reçu qu'une seule mensualité de la part de l'administration du club. Laissé seul, sans aide de la part des responsables du club, le joueur souffrait pour aller se soigner, faute d'argent. Il est évident que le joueur a été obligé de chercher une porte de sortie, en vain, il s'est trouvé dans l'obligation de contacter sa propre fédération. C'est alors que cette dernière a demandé au club des Sang et Or de simplement payer le voyage du joueur, car, lui n'en a pas les moyens, et à elle de soccuper de son joueur une fois en Mauritanie. Entre-temps,Mourad Lahlou, alors premier responsable du club, avait décidé de résilier le contrat du joueur sans préavis en raison de son faible niveau, selon lui. Et ne voyant rien venir de la part des responsables du NAHD suite à sa demande de payer le billet du joueur pour rejoindre son pays, la Fédération mauritanienne avait mis une grosse pression sur son propre joueur pour porter l'affaire à la FIFA. Chose faite et l'Instance mondiale a donné gain de cause à Dellahi, en fixant un ultimatum à l'administration du NAHD pour le régulariser avant le 4 février dernier. C'est alors que cette fois-ci, la FIFA a menacé d'infliger une sanction sévère au club algérien, si le joueur ne touchera pas son dû. Encore faut-il bien préciser que si l'administration du NAHD ne procéderait pas à payer la somme de 350 000 euros, le club sera interdit de recrutement et risque la défalcation des points et si la situation persisterait, l'équipe risquerait même la rétrogradation.