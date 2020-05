L'USM Alger vient d'installer un nouveau conseil d'administration. L'élection de celui-ci a eu lieu jeudi dernier, au terme d'une assemblée générale extraordinaire de la SSPA, qui a eu lieu au siège de la compagnie Serport, actionnaire majoritaire, sis à Hydra. Ce conseil sera présidé par Achour Djelloul, P-DG de Serport, et comportera les noms de Réda Amrani, Kamel Hassena, Taleb Oussedik, Nacer Chareb, Abdelhak Boussebia, Saïd Allik, Rabah Allam et Boualem Chendri.

Après la désignation du nouveau conseil et de ses membres, ces derniers ont assisté à la première réunion sous la présidence de Achour Djelloul pour entamer le travail tel que les politiques et stratégies du club et la désignation du nouveau directeur sportif ainsi que les projets futurs. Le PCA,, Achour Djelloul, a indiqué hier matin sur les ondes de la Radio nationale que la liste des membres de ce nouveau Conseil d'administration «sera complétée la semaine prochaine avec la désignation d'un directeur général et d'autres membres de la Direction générale». Dans le communiqué publié sur le site officiel du club, ne figuraient pas les noms d'Antar Yahia et Faouzi Guellil. Mais, Achour Djelloul a bien confirmé que «Antar Yahia est officiellement le nouveau directeur sportif du club». En outre, précise-t-il, «l'ex-secrétaire général de la LFP, Faouzi Guellil, sera désigné avec le groupe chargé des affaires juridiques». «Concernant la direction générale, elle sera connue officiellement la semaine prochaine et elle sera composée de plusieurs directions dont celles des affaires juridiques, des finances, de la gestion, de la logistique etc.», a élégamment précisé Aachour Djelloul. Par ailleurs, ce dernier indique également que «des anciens joueurs de l'USMA feront partie de la direction sportive». Quant au coach principal actuel, Mounir Zeghoud, le président du conseil d'administration de l'USMA assure qu'il restera dans le staff, mais il ne sait pas si il occupera le même poste, à savoir celui d'entraîneur en chef, car ce serait au directeur sportif, Antar Yahia d'en décider comme il décidera de l'ensemble du groupe avec lequel il voudrait travailler.

Enfin, et aux fans du club, Achour Djelloul leur demande de se protéger et de respecter les barrières nécessaires pour ne pas subir les effets de cette pandémie avant de leur souhaiter un bon Ramadhan.