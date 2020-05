Le PSG est très engagé dans la lutte contre le coronavirus. Le club parisien a entre autres recueilli 200000 euros pour les hôpitaux de Paris et fait un don de 100 000 euros au Secours populaire. C’est désormais auprès de l’association Action contre la faim que le Champion de France a décidé de se mobiliser, via un don de 100000 euros. « Avec ce don ACF peut, à titre d’exemple, acheter 100000 masques chirurgicaux, 3000 lunettes de protection, 1500 gants réutilisables, 1000 blouses de protection, 2000 solutions de gel hydro-alcoolique et 200 thermomètres », a notifié le club dans un communiqué.