De Karim Benzema à la légende brésilienne Ronaldo, le confinement a poussé plusieurs vedettes du sport à sortir de la discrétion pour interagir en direct avec leurs millions de «followers». Même Rafael Nadal, qui a éprouvé toutes les peines du monde à maîtriser l'outil Instagram pour sa première, s'y est mis lors d'une rencontre tennistique au sommet avec Roger Federer! «Dans la mesure où les compétitions sont suspendues, les sportifs ne sont plus nécessairement encadrés par l'attaché de presse du club. Dès lors, il y a une barrière qui tombe et favorise un rapprochement direct avec les fans: l'athlète devient son propre média et peut prendre la parole sur des sujets sur lesquels on ne l'entendait pas auparavant», explique à l'AFP Boris Helleu, expert des stratégies numériques dans le sport. Avec ses «Nueve Live», c'est Karim Benzema, davantage au fait des subtilités de la plateforme où il est l'une des personnalités françaises les plus suivie dans le monde avec 33,6 millions d'abonnés, qui a pour l'instant remporté le match de l'audience. L'attaquant du Real a fendu l'armure pour faire découvrir une partie de son univers et de ses passions. En seulement deux «émissions», «KB9» a réuni près d'un million de personnes en cumulé, avec un pic à 130 000 spectateurs en direct. Et à ce jeu là, difficile de faire mieux que son idole Ronaldo «Fenomeno», lequel a réussi à interviewer le président de la FIFA, Gianni Infantino, ou à réunir David Beckham, Roberto Carlos, Iker Casillas ou encore Luis Figo pour se remémorer les souvenirs des «Galactiques» du Real! Du portugais, à l'anglais, en passant par l'espagnol ou l'italien, le double Ballon d'or brésilien a pris des nouvelles de ses anciens coéquipiers et de leurs familles comme s'il passait un appel privé... sous les regards émerveillés de dizaines de milliers de personnes. Lors d'un «live» caritatif de 24H sur leur chaîne Twitch, Antoine Griezmann et son frère Théo ont par exemple multiplié les parties de Call of Duty avec les principaux influenceurs de l'univers des jeux vidéo. Résultat: 29 200 euros récoltés en faveur de la Croix-Rouge. Avec cet outil «beaucoup de footballeurs ont pour objectif de prendre le contre-pied de l'image erronée du gars tout juste bon à taper dans un ballon, en montrant qu'ils ont une personnalité, de l'humour, une opinion», ajoute Boris Helleu, maître de conférences à l'université de Caen. Principales victimes de l'arrêt des compétitions, les émissions TV traditionnelles vont-elles se voir dépassées à terme par ces «live» à forte audience, prisés, notamment par les plus jeunes? «Auparavant, la parole du sportif n'existait pas et n'était possible qu'à travers la presse classique. Maintenant, ce n'est plus le cas», rappelle Helleu. Une fois que le championnat aura repris, ce serait intéressant de voir si Benzema dit: «On s'est bien amusé, je garde ce rendez-vous.» Ses «followers» n'attendent que ça!