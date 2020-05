Dave Brailsford, patron d’Ineos, regrette que la priorité soit donnée avant tout au Tour de France de cyclisme, où on aligne ses meilleurs coureurs, reléguant alors les autres courses au second plan. Toutefois, Alberto Contador ne le voit pas de la même manière. Dans des propos rapportés par CyclismActu, il a répondu à Brailsford. L’ancien vainqueur du Tour de France a alors assuré : « L’argument avancé par Brailsford n’est pas nouveau. Mais on ne peut pas nier le fait que la course sur laquelle les coureurs veulent être à leur meilleur, c’est le Tour de France. Et je pense que Dave est la première personne à penser cela. Le Team Ineos envoie toujours sa meilleure équipe sur le Tour de France, contrairement à ce qu’elle peut faire sur le Tour d’Italie ou le Tour d’Espagne. Imaginez que Dave Brailsford aligne Geraint Thomas, Egan Bernal et Chris Froome sur le Giro et la Vuelta, mais pas sur le Tour.»