Bouleversant totalement le calendrier sportif de la saison 2020, avec notamment le report des jeux olympiques et de l'Euro de football, la pandémie de coronavirus mettait également en danger le Grand Départ du Tour de France 2021 prévu à Copenhague. La raison? La concomitance entre l'Euro de foot reporté (11 juin-11 juillet) - la capitale danoise doit accueillir quatre matches - et le départ de la Grande Boucle (2-25 juillet). Indécise quant à sa capacité de pouvoir assumer l'organisation des deux évènements, la ville de Copenhague a finalement donné le feu vert aux deux compétitions, comme l'a confirmé le maire Frank Jensen dans des propos rapportés par la Rtbf. «C'était mon plus grand souhait de voir Copenhague accueillir l'Euro et le Tour. Nous sommes impatients d'y être.» Pour rappel, le Tour de France 2021 se déroulera au Danemark lors des trois premières journées, avec un contre-la-montre individuel de 13 kilomètres dans les rues de Copenhague pour débuter puis deux étapes en ligne dont les arrivées seront jugées à Nyborg et Sonderborg. Par ailleurs, invité sur Eurosport Espagne où il a pu discuter - de chez lui, confinement oblige - avec Alberto Contador, Egan Bernal a évoqué le prochain Tour de France et la répartition des rôles au sein de son équipe INEOS. La formation britannique devrait aligner au départ de la Grande Boucle Chris Froome, Geraint Thomas et Bernal, et les trois prendront le départ pour gagner.

«Je comprends l'équipe dans cette situation. Pour eux, ça pourrait être intéressant de gagner un cinquième Tour avec Froome, ou un autre avec Thomas. Tous les deux sont britanniques, et INEOS est une équipe britannique, c'est important, donc je pourrai comprendre la position de l'équipe», a expliqué Bernal. «Je comprends aussi la position de Geraint Thomas, qui veut gagner son deuxième Tour. Il a fini 1er et 2e des deux dernières éditions, donc, il doit vraiment être pris en compte. Je comprends aussi Chris Froome, qui veut gagner son cinquième Tour. Vu tout ce qui lui est arrivé, ce serait pour lui la meilleure manière de revenir.

Mais je regarde aussi ma situation. Je suis jeune, j'ai déjà gagné un Tour de France et je ne vais pas laisser passer l'opportunité d'en gagner un deuxième, c'est sûr. Me sacrifier alors que je suis à 100%. Je ne pense pas que je ferai ça, et les autres ne le feront pas non plus», a ajouté Bernal.