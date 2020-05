Entre la participation aux actions de solidarité pour combattre la pandémie du coronavirus et la préparation physique pour une éventuelle reprise des compétitions, les Canaris trouvent toujours le temps de s’entraîner individuellement. Individuellement, mais cela ne veut cependant pas dire sans la direction du coach Zelfani qui supervise par tous les moyens qui lui sont possibles dans ces conditions de confinement. Ainsi, de la préparation physique à la préparation sur le plan mental, les Canaris ne veulent surtout pas perdre la main durant ce temps mort. En fait,, le club sous la direction de Chérif Mellal et l’entraîneur franco-tunisien Zelfani veut rester aux aguets pour la suite de la compétition qui touchait à sa fin. La bataille pour une place qualificative aux compétitions internationales sera très rude. C’est pourquoi les joueurs continuent à se préparer en vue de se lancer dans la compétition sur les chapeaux de roue. L’enjeu est très grand. Il s’agira de sauver la saison par une place qui permette au club kabyle de se lancer dans les compétitions africaines à l’instar de la JSK des années 80. C’est d’ailleurs la promesse faite par le président du club Chérif Mellal à son arrivée à la tête de la direction. Ce dernier avait en effet promis que la JSK allait retrouver son aura d’antan avec un retour en force sur les terrains d’Afrique. Il est vrai que la compétition de cette année a été au-dessus des moyens des Canaris, mais la direction et surtout les supporters n’espéraient pas grand-chose étant donné que l’équipe est encore en construction. C’est en effet à partir de la saison prochaine que les supporters seront plus regardants sur ce chapitre. En attendant cela et en faisant bouger les muscles des joueurs, la direction de la JSK continue ses actions de solidarité avec les populations locales durant cette crise du coronavirus. Après avoir mis à la disposition du personnel médical sa flotte de bus et ses logements, le club kabyle prend part à l’action SOS Kabylie afin de réunir les sommes nécessaires pour les actions de solidarité avec les familles dépourvues de revenus. En collaboration avec le collectif SOS Kabylie, la direction de la JSK a, en effet, lancé un appel de détresse envers toutes les personnes, sociétés, hommes d’affaires, commerçants pouvant venir en aide à nos hôpitaux qui manquent de tout, mais également à nos concitoyens les plus nécessiteux, gravement touchés par la crise du Covid-19. Selon un communiqué du club émis sur sa page Facebook, « l’objectif est l’achat de matériel médical pour nos hôpitaux : masques, blouses, gel hydro-alcoolique et toute protection possible ainsi que la constitution d’un fonds d’aide alimentaire avec des produits de première nécessité pour personnes dans le besoin. La direction du club kabyle avait aussi expliqué les modalités d’aide pour ceux qui veulent répondre ». « Cela se fera en faisant des dons alimentaires et en participant à la cagnotte en apportant votre contribution, ou en participant à la cagnotte Paypal lancée à cet effet. Pour ceux qui veulent faire des dons en nature, la direction du club a mis à leur disposition un entrepôt pour la réception de leurs aides, sis au marché de gros de fruits et légumes de Tizi Ouzou », est-il mentionné.