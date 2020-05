Les prochains Mondiaux de natation, prévus à l’été 2021 au Japon, sont décalés à mai 2022, en raison du report d’un an des JO-2020 de Tokyo engendré par la pandémie de coronavirus, annonce la Fédération internationale de natation (FINA) dans un communiqué hier. Les Championnats du monde 2021 devaient être organisés à Fukuoka, sur l’île de Kyushu au sud de l’archipel, où ils se dérouleront finalement du 13 au 29 mai 2022, indique la FINA. La compétition, qui réunit courses en bassin, en eau libre, plongeon, natation synchronisée et water-polo, était initialement programmée du 16 juillet au 1er août 2021. Mais le report des jeux de Tokyo, du 23 juillet au 8 août 2021, s’y heurtait. « Après avoir contacté les parties prenantes concernées et avoir reçu leurs retours, nous ne doutons pas que la décision prise offrira les meilleures conditions possibles à tous les participants à ces championnats », estime le président de la FINA, l’Uruguayen Julio Maglione, selon des propos rapportés dans le communiqué. « En cette période d’incertitude inédite, la FINA espère que l’annonce de ces dates apportera de la clarté pour s’organiser à toutes les personnes concernées », complète-t-il.