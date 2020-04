Ces dernières années, plus de performances notables des clubs algériens dans les Coupes africaines. Noureddine Ould Ali, sélectionneur algérien de la Palestine, n'est pas passé par quatre chemins pour donner les raisons. Faisant partie des meilleurs championnats sur le continent il y a quelques années, la Ligue 1 algérienne ne dégage plus d'équipes compétitives capables de représenter dignement l'Algérie. Dans un entretien à Dzfoot, Noureddine Ould Ali a évoqué le manque de niveau comme étant à la base de ces contre-performances. «Les clubs algériens n'arrivent plus à s'imposer sur le plan continental, car ils n'ont plus le niveau. Les deux seules équipes qui ont réussi quelque chose ces derniers temps sont l'ES Sétif qui a gagné la Coupe et l'USM Alger, cette dernière est arrivée en finale. Aujourd'hui, le football et les joueurs algériens n'ont pas le niveau pour aller titiller la coupe de la CAF, je ne parle même pas de la Ligue des Champions», a-t-il déclaré sans langue de bois. La JSK a créé l'exploit cette saison en se qualifiant pour les phases de groupes de la Ligue des Champions CAF. Malgré cette performance louable, Noureddine Ould Ali n'a visiblement pas été impressionné par le jeu produit. «Cette année ce qu'a fait la JSK n'est pas mal. Elle est arrivée en phase de groupes.

Je dirais que c'est exceptionnel, il faut les féliciter. J'ai suivi les matchs de la JS Kabylie et la technicité globale n'y est pas. On n'arrive pas à faire cinq, six passes et développer le jeu», a-t-il conclu. Les performances des clubs algériens contrastent avec celles de la sélection nationale qui trône sur le toit de l'Afrique. Par ailleurs, Ould Ali a indiqué qu'il allait demander à la Fédération algérienne de football (FAF) de considérer les footballeurs palestiniens comme des joueurs locaux au sein du Championnat national.

«Je vais solliciter la FAF en tant qu'Algérien pour qu'elle puisse permettre aux Palestiniens d'avoir le statut de joueur local. Beaucoup imaginent qu'il y aura des boat people qui vont arriver de la Palestine pour jouer au sein du championnat algérien, or ce n'est pas le cas.» Il enchaînera: «Ce sera pour permettre aux pépites palestiniennes d'avoir un confort technique et de bonnes conditions pour réussir. Aussi, cela va dans le sens de notre humanisme qu'on doit aux Palestiniens, ainsi qu'à toutes les personnes opprimées.»