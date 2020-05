La majorité des clubs de différents paliers appuie dé-sormais, la nouvelle feuille de route de la FAF et de la LFP concernant la reprise de la compétition nationale, à l'arrêt depuis le 16 mars dernier en raison de la propagation du coronavirus. Pour les présidents de clubs, leurs entraîneurs et joueurs, la meilleure décision à prendre est de permettre au championnat de se poursuivre, surtout que la course est acharnée dans différentes divisions pour l'accession ou la survie. Dès lors, il faudra, ajoute-t-on, se pencher sur l'aspect juridique qui inquiète au plus haut point les présidents de clubs, et même les joueurs. Il s'agit de la conformité des contrats des joueurs (durées et salaires) avec la conjoncture. Ce dossier est actuellement à l'étude après la mise en place d'une commission en place au niveau de la FAF avec la participation des représentants de la LFP, à leur tête le président Abdelkrim Medouar. Les clubs affirment qu'à la base déjà, les revenus financiers manquent, ce qui impacte négativement la gestion des salaires de leurs joueurs. Dans la conjoncture actuelle, la situation devient ingérable, ce qui implique une intervention de plusieurs institutions afin de solutionner cet épineux problème. Si la majorité des présidents de clubs plaide pour l'application de la feuille de route de la FAF et de la LFP, d'autres présidents prennent le chemin inverse. A l'image de celui de la JS Saoura, Mohamed Zerouati. Celui-ci est pour un arrêt définitif du Championnat national. Il a évoqué la situation sanitaire qui, selon lui, oblige à mettre fin à l'exercice sportif en cours et débuter la réflexion sur la saison prochaine. En outre, il évoque les conditions météorologiques et l'impossibilité d'organiser des matchs en diurne en plein été. Sachant que les stades manquent dans leur grande majorité d'éclairage pour pouvoir jouer en nocturne. Pour rappel, la FAF a approuvé une feuille de route mise en place par la LFP pour la reprise du Championnat national après le déconfinement. Le plan des responsables du football algérien devra être approuvé par les pouvoirs publics pour être appliqué. Dans cette feuille de route, faut-il le rappeler, il est préconisé que les championnats des Ligues 1 et 2 reprendront dès la levée du confinement et après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Par la suite, il y aura la reprise de la saison 2019-2020 sur une période de 8 semaines. S'ensuivront une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs puis un repos actif d'un mois qui amorce le début de la période d'enregistrement. Débutera, alors, la nouvelle saison à une date qui sera précisée. Pour ce qui est des championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie senior, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1 et 2, éventuellement à une semaine près. Ils devront donc reprendre selon le même protocole et les mêmes modalités. Les championnats amateurs de wilayas, qui n'ont pas encore pris fin et dont les leaders sont mathématiquement champions s'arrêtent officiellement. Quant aux championnats dont l'issue n'est pas encore précisée, ils donneront lieu à un play-off entre les clubs toujours en lice pour le titre.