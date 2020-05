En d'autres termes, il n'y aurait pas du tout de trêve. Le patron de la LFP, Abdelkrim Medouar, a même précisé que la période du mercato d'intersaison reste ouverte pendant trois à quatre semaines après le début des compétitions 2020-2021. Et pour bien confirmer qu'il n'y aurait pas de trêve d'intersaison, Ammar Bahloul, membre du Bureau fédéral de la FAF explique: «Le plan que nous avons mis en place ne peut être appliqué qu'après l'annonce officielle du retour de l'activité sportive, de sorte que toutes les équipes disposeront d'une période de préparation pour les joueurs pouvant atteindre quatre semaines au plus tard, puis les matchs de Championnat national commenceront. Et à la fin de la saison, nous ouvrirons une courte période enregistrer les nouvelles licences et ce, sans interruption des entraînements, et après cela la saison de football 2020-2021 commencera.» Il est donc clair que dans ce programme qui reste à l'appréciation du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour l'adopter, il n'y aurait ni trêve d'intersaison et encore plus, aucun temps de repos aux joueurs. C'est comme si on comptabilise le confinement comme une trêve! Ce qui voudrait dire aussi que les techniciens se doivent donc d'assurer les entraînements, préparer les matchs, un par un et surtout effectuer une revue générale de leur effectif respectif afin de voir d'abord les joueurs libérés et lesquels ils visent pour un éventuel renforcement de leurs équipes. En parallèle, les responsables des clubs se doivent de négocier avec les joueurs visés pour les enrôler. D'ailleurs, les négociations sont déjà en cours et les joueurs visés sont déjà sollicités par les uns et les autres dans la perspective de les engager pour la saison prochaine. Or, cela risque de perturber la fin de la saison en cours, dans la mesure où il y a de gros enjeux aussi bien pour le haut du tableau que pour le bas du tableau, car les joueurs doivent penser à changer d'air alors que d'autres veulent bien négocier leurs contrats. Et pour mieux expliquer, il y a lieu de noter que psychologiquement, les joueurs concernés par un changement de club risquent de ne point se donner à fond avec leurs équipes actuelles dans le cas où elles rencontreraient celles où ils voudront s'engager pour la saison prochaine. D'autres vont peut-être ne pas fournir les efforts nécessaires avec leurs clubs respectifs pour pousser le coach à ne point les retenir pour la saison prochaine. Ce qui risquerait également de fausser la compétition relative à la saison en cours. Ainsi, on aura donc des joueurs qui, psychologiquement, ne seront certainement pas concentrés sur leurs matchs, mais sur leur prochaine destination. Ce qui risque de fausser justement le championnat, sans rentrer dans les spéculations des fins des saisons.