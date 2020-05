Les joueurs du CR Belouizdad ont été surpris d’apprendre que la direction de leur club a décidé de réduire leurs salaires de 50%, et ce, jusqu’à ce que le championnat reprenne. Cette décision a été prise, selon eux, sans qu’ils soient associés, ce qui les a poussés à demander une réunion avec le P-DG du groupe Madar-Holding et président du club, Charaf Eddine Amara. Ils s’étonnent qu’en plus du fait de ne pas être informés d’avance, le montant décidé est « exagéré ». Les protégés de Dumas exigent une rencontre avec Amara afin de mettre plusieurs points au clair. Cette réduction de salaires concerne les joueurs ainsi que les membres du staff technique et médical. Les autres membres du personnel ne sont pas concernés par cette mesure, étant donné qu’ils continuent à mener leur mission le plus normalement en cette période ce confinement provoquée par le coronavirus.