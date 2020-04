Un mois après la décision du report des jeux Olympiques, le Comité d'organisation des JO de Tokyo (Tocog) et le Comité International Olympique (CIO) ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui paiera les coûts supplémentaires liés au report d'un an des jeux Olympiques à la suite de la pandémie de coronavirus. Vendredi, le directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a promis la transparence concernant ces coûts qui seront très probablement à charge du contribuable japonais. Selon le contrat signé en 2013, le Japon est tenu de payer ces coûts supplémentaires.

Un accord interne conclu lors de l'acte de candidature fait reposer les surcoûts à la ville de Tokyo.

Le sujet est sensible au Japon où l'inquiétude grandit sur l'importance de la crise économique liée à la crise sanitaire. Même si le Tocog parvient à augmenter ses revenus en prolongeant les contrats avec les sponsors et en recourant à d'autres procédures financières, l'argent public devra couvrir certains coûts, comme les frais de sécurisation des sites, le renouvellement des contrats du personnel du comité organisateur et le réaménagement des hôtels pour les personnes participant aux Jeux. Ni le CIO ni Tokyo 2020 n'ont donné de détails sur le montant des coûts supplémentaires liés du report des Jeux.

L'agence de presse Kyodo News a indiqué qu'il pourrait s'élever entre 2,8 et 5,6 milliards d'euros.

Le dernier budget des JO était estimé à 12,91 milliards d'euros.