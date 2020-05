A en croire les informations de Calciomercato, le média italien au fait des informations du Milan AC, les responsables de celui-ci donnent l'impression de ne pas vouloir bloquer leur international algérien, Isamïl Bennacer, convoité par le PSG. Mais en réalité, ils ne sont pas prêts à le céder. Preuve en est, ils réclameraient, selon la même source, la somme de 30 millions d'euros pour lui délivrer un bon de sortie, ce qui ne risque pas de laisser ses courtisans, dont le récent sacré champion de France, chauds.

Au vu de la crise économique mondiale, engendrée par la propagation du coronavirus, les clubs réputés en aisance financière, dont le PSG, ne sont pas prêts à faire des «folies» au mercato, et ce, quelle que soit l'identité du joueur ciblé. La direction lombarde est intransigeante à l'idée de céder le joueur algérien, même si elle donne l'impression de faire preuve de flexibilité. «Le champion d'Afrique 2019 est considéré comme un joueur important, mais pas invendable. Le PSG serait revenu aux renseignements pour l'été prochain. Pour ouvrir un débat en interne à Milan, il faut une offre supérieure de 30 millions d'euros. Soit environ le double de ce que Leonardo avait payé il y a un an. Il n'est pas prévu de faire une concession pour Bennacer», écrit Calciomercato. Le PSG pense au joueur formé à Arsenal, surtout que le joueur pourrait plaire à Leonardo, actuel directeur sportif du club parisien, et qui l'avait fait venir au Milan AC. Rien ne permet d'être sûr que le PSG fera vraiment une offre à hauteur de la somme demandée par les Milanais, ni que Bennacer est tenté par ce transfert.

Il vaut mieux, donc, laisser les jours à venir pour voir plus clair sur ce dossier. Bennacer, devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de l'entraîneur Stefano Pioli, s'est engagé avec l'AC Milan en août 2019 pour un contrat de cinq saisons, soit jusqu'en 2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B, contre un chèque de 16 millions d'euros. Depuis, le joueur, de 22 ans, sacré Champion d'Afrique avec l'Equipe nationale algérienne, a pris part à 23 matchs, toutes compétitions confondues.