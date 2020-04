Les travaux de réalisation du complexe olympique et du Village méditerranéen dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) se poursuivent suivant une « cadence appréciable » en dépit du report de la 19e édition des jeux méditerranéens dû à la pandémie de Covid-19, a-t-on indiqué mardi à la wilaya. Les entreprises chargées des travaux veillent à ce que tout se déroule normalement « tout en tenant en compte les gestes de distanciation et toutes les autres mesures préventives contre le Covid-19 », a-t-on précisé de même source. Les différents chantiers des deux importantes infrastructures ont fait l’objet, mardi matin, d’une visite d’inspection du wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, accompagné par le directeur local des équipements publics, a souligné la même source, notant que les deux responsables ont notamment inspecté l’évolution de l’opération de la semence du gazon naturel au niveau du stade de football de 40 000 places qui touche à sa fin, ainsi que les chantiers de la salle omnisports (6 000 places) et le complexe nautique (2 000 places) qui renferme deux piscines olympiques et une troisième semi-olympique. La 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue initialement pour l’été 2021, a été reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme d’ailleurs les différentes joutes internationales, à savoir les jeux Olympiques et d’autres manifestations sportives internationales, renvoyés à leur tour à l’année 2022 en raison de la crise sanitaire qui secoue la planète depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.