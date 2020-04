Plusieurs footballeurs internationaux algérien ont annoncé, via leurs réseaux sociaux, leur adhésion à une «cagnotte de solidarité»dans la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Algérie, lancée par l'artiste Abderraouf Derradji, plus connu sous le pseudonyme «Soolking». Dans la liste de joueurs figure Ryad Mahrez (Manchester City), Sofiane Feghouli (Galatasaray) et l'entraîneur Madjid Bougherra. Les trois ont à leur tour appelé leurs coéquipiers et d'autres artistes à se joindre à l'opération L'ancien capitaine des Verts, Bouguerra a nominé, entre autres, son ex-coéquipier, Medhi Lacen, l'artistique Abdelkader secteur et Wahid Bouzidi. Pour sa part, Riyad Mahrez a sollicité ses compatriotes, Yacine Brahimi, Ismail Bennacer et Nabil Bentaleb. Dans son invitation à participer à la cagnotte «Solidarité Algérie», lancée aux joueurs, artistes et personnalités, et tout simplement aux Algériens du monde entier, l'organisateur a notamment précisé que l'argent récolté permettra d'acheter des masques du gel hydro-alcoolique et enfin des lits d'hôpitaux. Mais une partie sera, aussi, reversée aux associations et aux collectivités locales. «Dans ces temps de crise sanitaire internationale, mon coeur se tourne vers l'Algérie pour lui apporter tout notre soutien!. Soutenons nos soignants, nos associations.. nos frères tout simplement», ajoutant que l'argent récolté sera reversé aux associations, collectivités et forces vives aux quatre coins de l'Algérie.

L'objectif de l'initiateur est de soutenir financièrement ceux qui agissent au quotidien et viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin, surtout avec le Ramadhan qui a débuté hier.