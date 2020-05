Testé positif au coronavirus le 17 mars puis annoncé guéri le 15 avril, le milieu de terrain de la Juventus, Blaise Matuidi, a confié qu'il a eu beaucoup de mal à vivre cette période. Bien qu'asymptomatique, le Tricolore a surtout eu peur de contaminer des gens autour de lui. «Franchement, c'est dur. Quand j'étais positif, je ne pouvais même pas sortir pour aller faire des courses. Et même quand j'ai recommencé à faire des courses, j'étais en psychose. Tu te dis: ‘Il ne faut pas que cette personne soit trop près, on ne sait jamais.' Tu psychotes. Il faut être fort mentalement. Ça va demander du temps. C'est quelque chose d'inédit pour nous tous», a souligné le Bianconero à l'occasion d'un direct avec Mehdi Benatia, publié par Bros Stories. «C'était dur pour mes parents, mais j'ai su les rassurer. Ce n'est pas une période facile. Tu crains pour ta famille et tes amis proches. (...) Je me pose des questions: qu'est-ce qui va se passer dans le foot et dans la vie de tous les jours?», a conclu l'ancien Parisien.