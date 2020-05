A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a adressé un message aux médias nationaux, particulièrement à ceux qui exercent dans la presse sportive.

Dans ce message, il les félicite et leur transmet ses meilleurs voeux de succès dans l'accomplissement de leur noble métier. Il a indiqué que «la presse est une courroie de transmission de premier ordre pour notre activité».

«Elle fait partie de notre espace vital. Elle est notre interface par excellence dans notre communication vis-à-vis des citoyens et des amoureux de notre sport», a-t-il dit.

Et d'ajouter: «La LFP déploie de son côté des efforts dans ce domaine à travers la disponibilité de son personnel et de son président à faciliter le travail de nos interlocuteurs et répondre aux besoins de cette presse, dont les pages sportives approchent actuellement les 500 pages quotidiennes sans parler de la vingtaine de chaînes de télévision, qui consacre quotidiennement des émissions sur notre activité.

Nous vouons considération et respect aux hommes et aux femmes de cette corporation qui exercent un passionnant métier.» Pour conclure son message, Medouar a écrit: «La Journée mondiale de la presse coïncide cette année avec la pandémie de coronavirus, qui sévit dans le monde entier et dans notre pays. Je suis conscient que cette crise sanitaire s'est répercutée directement et d'une façon brutale sur le fonctionnement et la gestion des entreprises de presse.

Il faut espérer que l'Algérie retrouve le plus rapidement sa quiétude et sa sérénité pour relever d'autres défis.»