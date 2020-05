Malgré les moyens colossaux mis par le groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire de la SSPA/CRB, il n'en demeure pas moins que la direction du club ne fera pas de folies lors du prochain mercato d'été. C'est, d'ailleurs, ce qui a été décidé lors de la dernière séance de travail ayant regroupé le directeur sportif du club de la capitale, Taoufik Kourichi, et l'entraîneur en chef, le Français Franck Dumas. Les deux hommes ont mis en place un plan d'attaque qui va beaucoup plus vers la stabilité. L'on a estimé qu'il faudra maintenir le maximum de joueurs qui composent l'effectif actuel et recruter juste dans les postes où le besoin se fait sentir, notamment au niveau de la pointe de l'attaque.

Au maximum, 5 joueurs seront recrutés et sont d'ores et déjà ciblés. «Nous avons un bon effectif qu'il faudra juste arranger dans quelques postes. Notre plan d'attaque est prêt et nous sommes en train de l'appliquer durant cette période de confinement», avait récemment déclaré Kourichi. La priorité sera donnée aux joueurs du cru, alors que pour ce qui est de la piste étrangère, le Chabab est sur les traces de deux attaquants africains, dont un Camerounais. Pour ce qui est des joueurs à libérer, Kourichi et Dumas ne veulent avancer aucun nom encore, même si certaines joueurs savent qu'ils sont sur un siège éjectable. Le coach veut les voir encore à l'oeuvre dans le reste des matchs de cette saison avant de trancher en fonction de plusieurs paramètres. Dans le même sillage, il a été décidé de promouvoir 6 joueurs de l'équipe réserve dès la reprise, avant d'en faire de même avec d'autres dans les jours qui suivent.

A la fin de la saison, les meilleurs seront sélectionnés pour être promus définitivement en seniors. Sur un autre volet, le Chabab cherche à être fixé sur la tenue ou pas de la finale de la Supercoupe d'Algérie contre l'USM Alger. Dans la dernière feuille de route de la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP), tout a été mentionné sauf cette finale.

Certaines sources affirment que celle-ci est programmée pour donner le coup d'envoi de la reprise, mais jusqu'à l'heure, rien n'est encore annoncé officiellement.