Président démissionnaire du Comité olympique algérien (COA) et actuel premier responsable de l'ACNOA, Mustapha Berraf a réagi, hier, aux informations rapportées par des organes de presse, faisant état d'une interdiction de sortie du territoire national le concernant «pour dilapidation de deniers publics». Le concerné dément formellement ces informations, en indiquant qu'«aucune notification ou information ne m'a été adressée à ce jour». «De plus, le COA fonctionne suivant les dispositions de la loi algérienne en conformité avec la charte olympique. A ce titre, toutes ses décisions et actions sont initiées dans le strict respect des dispositions statutaires et réglementaires après approbation du comité exécutif et de l'Assemblée générale, organe suprême et souverain», a-t-il indiqué dans un communiqué. Et d'ajouter: «Sa gestion étant collégiale et participative. Il est rappelé que toutes les opérations liées au bilan moral et financier sont auditées et soumises à l'approbation d'un commissaire aux comptes agréé. Les bilans moraux et financiers ont été adressés à tous les membres et aux autorités compétentes en leur temps et ont été approuvés à l'unanimité en assemblée générale statutaire.» Berraf, membre du Comité international olympique (CIO), précise que «la dernière subvention accordée par les pouvoirs publics pour le fonctionnement du Comité olympique et sportif algérien (COA) remonte à 2013». «Les seuls fonds accordés l'ont été dans le cadre de remboursement des dépenses engagées par le COA ou lors du financement d'opérations liées à la participation algérienne aux différentes manifestations sportives internationales. Celles-ci sont contradictoirement contrôlées avant et après les opérations et ont fait l'objet de procès-verbaux avec les structures concernées. Il n'a jamais été fait état d'une quelconque anomalie où infraction comptable, financière ou budgétaire. Le COA et moi-même restons à la disposition des organes compétents et de la justice algérienne pour toutes les clarifications nécessaires», conclut le communiqué. Des sources médiatiques ont rapporté, lundi dernier, que Berraf «est sur le coup d'une interdiction de sortie du territoire nationale enclenchée par les services du ministère de la Justice. Une décision, rapporte-on encore, «qui a été prise par le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs en date du 8 mars dernier» pour «dilapidation de deniers publics» suite à «l'ouverture d'enquêtes sur la gestion du comité olympique algérien».