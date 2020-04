L'entraîneur de l'ES Sétif, le Tunisien Nabil Kouki, s'est joint à ses joueurs qui ont souhaité la reprise du cham-pionnat et de la coupe d'Algérie de football, le plus tôt possible. Dans un entretien accordé à la chaîne beIN Sports, Kouki a déclaré: «On espère tous que les compétitions reprendront le plus tôt possible. Même les joueurs sont très optimistes quant à la reprise du Championnat et de la Coupe d'Algérie». Le technicien tunisien a ajouté qu'il était en contact régulier avec ses joueurs en cette période de crise sanitaire en raison de la pandémie de coronavirus, leur rappelant la nécessité de poursuivre la préparation individuelle pour être prêts en cas de reprise. «La préparation en cette période de crise sanitaire est plus que nécessaire. Il faut suivre au quotidien l'entretien physique des joueurs malgré la distance», a souligné l'ancien entraîneur du CS Sfax, aujourd'hui en confinement chez lui en Tunisie. Pour le coach de l'ESS, un suivi optimal du groupe est très important dans l'optique d'une reprise réussie des entraînements à l'issue de la période de confinement. «Je suis en contact permanent avec mes joueurs. Je veux être informé chaque jour de leur programme d'entraînement et de leur capacité à appliquer à la lettre les consignes. Il est très important de rester compétitif pour reprendre les entraînements collectifs en étant en pleine possession de leurs moyens physiques», a-t-il assuré.