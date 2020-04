Le latéral gauche et capitaine du CR Belouizdad, Chemseddine Nessakh, est convoité par des clubs du Golfe. L'enfant d'Oran a été contacté par l'intermédiaire de son manager, qui lui a transmis les offres pour les étudier. Mais il se trouve que Nessakh ne veut rien faire pour le moment, préférant tout reporter jusqu'à ce que la saison se termine. Encore sous contrat, il risque de se voir bloqué par ses dirigeants, comme cela est d'ailleurs le cas pour le meneur de jeu Amir Sayoud et l'attaquant Khaled Bousseliou. Le premier est convoité en Egypte et en Arabie saoudite alors que le second est annoncé à l'ES Tunis. Nessakh a été, faut-il le signaler, approché par ses dirigeants pour prolonger son bail, qui arrive à terme la saison prochaine.