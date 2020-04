Le vice-président de la FIFA, le Canadien Victor Montagliani, également patron de la CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, du centre et Caraïbes), a annoncé qu'il ne devrait pas y avoir de matchs internationaux avant 2021. La FIFA a déjà reporté ses dates de juin, faut-il le rappeler. En se fiant aux déclarations du responsable en question, cela voudrait dire que les prochains matchs des qualifications de la CAN-2021, prévus entre septembre, octobre et novembre seront annulés. Ce qui indiquerait parfaitement qu'il n'y aura point de Coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Présidant le groupe de travail des Confédérations de la FIFA, récemment créé par le Bureau du conseil de l'instance internationale pour traiter des conséquences de la pandémie de Covid-19, ce responsable a déclaré: «Je pense que cela va être un défi, non pas en raison des problèmes de santé dans le monde et des divers degrés de préparation, mais surtout en s'engageant à voyager à l'étranger dès le retour des activités.» Et d'ajouter: «Je pense que le football national est une priorité. Septembre est toujours dans les cordes, mais je dirais que je ne suis pas sûr qu'il soit là sur une base solide suivant la tendance actuelle.» Il faudrait alors attendre 2021 pour revoir jouer une Equipe nationale. Objectif: limiter les risques de propagation du coronavirus et libérer des dates pour les compétitions de clubs qui vont commencer avec du retard la saison prochaine. Alors que la CAF n'a pas encore tranché sur la date de la tenue de cette CAN-2021, prévue au Cameroun au mois de janvier prochain, puisqu'on parle d'une éventuelle reprogrammation de cette CAN vers le mois de juin de la même année, cela voudrait dire simplement qu'il n'y aurait point de phase finale de la CAN en début d'année prochaine. D'ailleurs, même si cette phase finale serait décalée à juin, on voit mal comment la CAF va faire pour reprogrammer tous les matchs avec ce que cela supposerait de déplacements des sélections nationales au moment où leurs joueurs dont la majorité évoluent à l'étranger et plus précisément en Europe. L'indisponibilité des joueurs serait parfaitement le signe de la «mort prochaine de la CAN». Si cette proposition est entérinée par la FIFA, ce serait donc tout simplement impossible de disputer la CAN puisque les éliminatoires ne sont pas terminés. Or, ce qui est plus inquiétant c'est que la CAF dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad est plutôt optimiste, estimant que les deux dates FIFA en l'occurrence septembre et octobre suffiront pour disputer les 4 dernières journées des éliminatoires de la CAN. En tout cas, une chose est sûre avec Ahmad Ahmad à sa tête la CAF ne broncherait nullement si des décisions telles que celle que vient d'annoncer le vice-président de cette instance internationale seraient bel bien entérinées. Et ce serait donc un autre scandale à ajouter à la gestion d'Ahmad Ahmad de l'instance africaine au moment où ses membres observent un mutisme bien inquiétant.