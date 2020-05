La F1 souhaite débuter la saison 2020 en Autriche au mois de juillet avec deux courses à huis clos sur le tracé du Red Bull Ring de Spielberg. Le Grand Prix d'Autriche sera interdit au public et certainement aux médias afin de respecter au maximum les distanciations sociales sur le circuit. Mais même sans public et sans médias, le nombre de personnes présentes dans le paddock de Spielberg au mois de juillet lorsque la F1 reprendra devrait tout de même se situer aux alentours des 2000 personnes. Dans ce contexte, les équipes devront évidemment mettre en place des mesures strictes et pourraient même utiliser un box supplémentaire si besoin, afin de respecter au maximum les distances obligatoires. «Nous aurons deux, voire trois boxes [en Autriche]. Je ne m'en fais pas trop, les mécaniciens qui travaillent sur la voiture sont logiquement plus proches les uns des autres, mais cela fait cinq ou six mécaniciens par voiture», explique Franz Tost à Speedweek. «Toutes les autres personnes pourront facilement se conformer aux règles de distanciation de 1 mètre en Autriche.» «Les pneumatiques seront préparés dans un autre département, l'électronique travaille également dans son propre département, l'informatique est également dans son propre département.» «Ces techniciens sont de toute façon séparés des autres mécaniciens des boxes. Les techniciens seront bien-sûr assis côté à côte car leurs ordinateurs sont branchés en réseau.» Concernant les arrêts au stand pendant les séances de roulage: «Ce ne sera pas un problème, car tous les mécaniciens portent un casque.» souligne Franz Tost.