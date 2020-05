Le coureur kényan Alex Korio Oliotiptip, ainsi que les deux sprinteuses américaines Deajah Stevens et Gabrielle Thomas, ont été suspendus provisoirement pour manquements à leurs obligations de localisation antidopage, a annoncé vendredi l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU). Alex Korio Oliotiptip (, s’est classé à la 11e lace aux derniers Mondiaux 2019 de Doha sur 10 00 m. Deajah Stevens, avait terminé 7e des derniers JO-2016 de Rio et 5e des Mondiaux de Londres en 2017, année où elle avait été sacrée championne des Etats-Unis. De son côté, Gabrielle Thomas est la double vainqueur du prestigieux meeting de Ligue de diamant de Lausanne (2018 et 2019) sur 200m. Selon les règles antidopage en vigueur les athlètes doivent indiquer leurs localisations géographiques aux instances de lutte contre le dopage 90 jours à l’avance afin de permettre des contrôles inopinés hors compétition chaque jour de l’année. Trois manquements à ces obligations en douze mois constituent une infraction antidopage.