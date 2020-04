Alors que la reprise des entraînements, et encore moins des compétitions, n'est pas encore annoncée, au Mouloudia d'Alger, on pense déjà à la prochaine saison. En effet, la commission de recrutement multiplie les réunions avec le président du conseil d'administration, Abdenacer Almas, pour discuter de l'avenir de l'équipe. En l'absence du coach Nabil Neghiz à cause du confinement et du couvre-feu, Almas, Lazizi, Braham Chaouch et Bouiche se sont réunis en prenant certaines décisions. Entre- temps, les responsables de la Sonatrach insistent pour une révision des salaires des joueurs à partir de la saison prochaine. Malgré le doute qui plane sur la reprise, Almas et ses collaborateurs se préparent à l'après-coronavirus en se projetant sur la prochaine saison. Sur ce point, il y a eu lieu de faire quelques prévisions, notamment celle au cas où le MCA remporterait le titre national et ainsi prendre part à la prochaine édition de la Champions League. Les membres de la commission de recrutement envisagent cette éventualité en prenant en considération la possibilité de pouvoir recruter des joueurs étrangers en dépit du fait que Almas a bien déclaré qu'il privilégierait d'abord la piste locale. D'autre part, il y a lieu de connaître les intentions du premier responsable technique des Vert et Rouge, Nabil Neghiz. En effet, les responsables de la commission doivent bien connaître la liste des joueurs que le coach Neghiz envisage de libérer en fin de saison.

Et là, il se trouve que ce dernier indique qu'il n'établirait cette liste qu'à la veille de l'avant-dernière journée du championnat, ce qui oblige les membres de la commission de recrutement de patienter sur cette fameuse liste des libérés. Par contre, ce n'est peut-être pas le cas pour les joueurs en fin de contrats. A ce propos, justement, et aux dernières nouvelles, pas moins de trois joueurs du compartiment offensif des Verts et Rouge pourraient bien quitter en fin de saison. Il s'agirait Bourdim, Derrardja et Nekkache. Mais Almas tient à Bourdim et veut prendre en charge ce cas à la fin de la saison, puisque les contrats des joueurs qui expireront en juin seront prolongés si la compétition n'est pas terminée avant cette date.

Il y a aussi le cas de Djabou qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Lui, indique qu'il n'a pas encore pris de décisions à propos de son avenir, bien qu'il soit toujours sous contrat avec le club. En tout cas, les responsables actuels du MCA assurent leurs fans que la direction est décidée à garder les éléments qu'il faudrait pour la prochaine saison. De plus, lors de la réunion de la commission de recrutement, il a été décidé de recruter pas moins de six joueurs, et ce, dans tous les compartiments de l'équipe. Un recrutement qui ne s'annonce pas facile, compte tenu du fait que la direction de Sonatrach insiste pour réduire les salaires des joueurs et donc, de ne pas permettre des recrutement avec des grosses sommes.

Pour le moment, le coach Neghiz est préoccupé par la décision de reprise ou pas des entraînements et de la compétition afin de préparer son programme, comme il l'avait déjà indiqué sur les ondes de la Radio nationale.